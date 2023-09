Ferroviário é campeão da Série D do Brasileiro 2023

O Ferroviário é campeão da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. Jogando no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o time da casa fez 2 a 1 na Ferroviária, de Araraquara, e ficou com a taça do torneio na tarde deste sábado (16). A partida foi exibida ao vivo pela TV Brasil. Os gols do jogo foram marcados por Deizinho e Ciel para os vitoriosos e Vitor Barreto para o time de São Paulo.

Depois de fazer a melhor campanha durante todo torneio e chegar invicto à decisão, o Tubarão da Barra precisava vencer por qualquer placar para ficar com a taça e conquistar a quarta divisão nacional pela segunda vez (a primeira foi em 2018). A Ferroviária também dependia de uma vitória simples para conquistar o primeiro título nacional da história, já que a partida de ida, disputada em Araraquara, acabou com o placar de 0 a 0.

No embalo dos aproximadamente 15 mil fanáticos torcedores do Ferrão, o time da casa partiu para cima logo no início do jogo e abriu o placar. Depois de receber um passe de Ciel, Deizinho mandou para a rede.