Giovanni Vianna é bronze na Suíça no skate street

O brasileiro Giovanni Vianna faturou a medalha de bronze na etapa de Lausanne, da Suíça, do Pro Tour de skate street.

Na última manobra, Vianna acertou a descida do corrimão com o skate e se garantiu no pódio. Ele ficou atrás somente de Nyjah Houston e de Toa Sasaki.

Notícias relacionadas:

Depois de conseguir a segunda melhor marca na semifinal, o atleta nacional pôde esperar os rivais e fazer as apresentações sabendo o que precisava para medalhar. Marcou 80,38 e 87,19 pontos e chegou na última volta com o quarto lugar.