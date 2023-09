Amigos e familiares velam menina Heloisa, baleada no feriado

As investigações sobre o caso estão em andamento. Na última sexta-feira (15), o Ministério Público Federal (MPF) pediu a prisão de três agentes da PRF.

Ao tomar conhecimento da morte de menina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou solidariedade à família, pelas suas redes sociais. Ele também criticou a atuação das forças policiais.

"Morreu hoje a pequena Heloisa dos Santos Silva, de 3 anos, atingida por tiros de quem deveria cuidar da segurança da população. Algo que não pode acontecer. A dor de perder uma filha é tão grande que não tem nome para essa perda. Não há o que console. Meus sentimentos e solidariedade aos pais e demais familiares", escreveu.

Neste domingo, a prefeitura de Petrópolis divulgou nota de solidariedade com a família da menina e pediu punição aos culpados pela morte. Heloisa era aluna do CEI Primeira Infância, da rede municipal de Petrópolis. Em homenagem à menina, a escola vai plantar uma árvore e instalar uma placa com o nome dela.

"O CEI Primeira Infância prioriza a relação entre família e a unidade escolar. Por conta disso, reservamos um espaço para que cada família eternize-se com o CEI através do plantio de uma muda. Infelizmente, isso não foi possível com a nossa pequena Heloísa, mas nós vamos prestar essa homenagem. Não vamos deixar a memória dela ser apagada. Ela estará eternamente no nosso coração e na história do CEI", disse a diretora, Raquel Scali Magalhães, na nota divulgada pela prefeitura.