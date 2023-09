Festa do Disco estreia na programação da Rádio Nacional

A Rádio Nacional apresenta uma nova atração semanal a partir deste domingo (17), às 20h, com a estreia do programa Festa do Disco, dedicado a celebrar o melhor da produção fonográfica brasileira. O lançamento é resultado do pitching de produção interna realizado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que teve 238 projetos de novos conteúdos inscritos por empregados de diversas áreas. Festa do Disco é o primeiro fruto deste esforço a entrar no ar.

Produzido e apresentado pela jornalista Cibele Tenório, o programa aborda um disco brasileiro emblemático a cada edição. Com uma hora de duração, os episódios combinam o repertório do álbum com entrevistas sobre os bastidores e o processo criativo das obras. Festa do Disco tem sonoplastia de Messias Melo.

"Nem sempre o ouvinte de rádio tem a chance de se aprofundar em um álbum ou refletir sobre sua proposta, sobre o conceito pensado pelo artista ou pelo produtor musical para aquela obra. Alguns podcasts musicais até discutem o álbum, mas quase sempre sem a chance de audição das faixas do disco na íntegra. Na Rádio Nacional, que é notadamente conhecida pela qualidade da sua programação musical e pela valorização da música popular brasileira, temos o espaço pra unir esses caminhos", conta Cibele.