Festival leva ao público esquetes teatrais acessíveis

Claudia Werneck explicou à Agência Brasil que essa é a parte pública do festival, que já vem ocorrendo desde o ano passado, associado à formação e a um processo muito cuidadoso de seleção de esquetes e divulgação.

"Agora, estreia a parte pública, que todo mundo vai ver. Não é um festival comum. É um festival de '"INsquetes", que são esquetes que falam de inclusão. Ele é o primeiro festival plenamente acessível de todo o Brasil", disse a criadora do evento.

Para ter uma ideia do nível de acessibilidade do ETA Festival, seu edital foi lançado em 14 formatos acessíveis, o que Claudia acredita não ter ocorrido até então no país. "Ele foi feito desta forma para que quaisquer pessoas pudessem se inscrever, inclusive analfabetos, visando a democratização do acesso, como a Lei Rouanet de Incentivo à Cultura estabelece". Foram recebidas mais de 130 inscrições de todas as regiões do país e uma de Portugal.

Formação

Após uma etapa de seleção, os autores dos 24 "INsquetes" vencedores fizeram curso de formação, inclusão e acessibilidade, conceituação sobre racismo, questões LGBTQIA+, deficiência, desenvolvimento inclusivo, legislação, acessibilidade online, teatro acessível e como fazer esquetes falando de inclusão.

Depois passar pela formação, os 24 selecionados vão apresentar as cenas aprovadas nos dias 19, 20, 21 e 22, que foram aprimoradas durante o workshop. A coordenadora de Projetos da Escola de Gente, Natália Simonete, explicou à Agência Brasil o princípio do teatro acessível. "Todas as cenas vão ter Libras, audiodescrição, legendas descritivas e linguagem simples". Serão apresentadas seis cenas por dia, durante os quatro dias do evento.