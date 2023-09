Governo apresenta Novo PAC a diplomatas estrangeiros 

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou, nesta segunda-feira (18), da cerimônia de apresentação do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ao corpo diplomático, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Ao destacar as potencialidades de investimentos no Brasil, ele citou ainda o bom momento da economia do país e o compromisso do governo com a estabilidade política.

"São inúmeras oportunidades de investimento, parceria, comércio exterior, nós somos o quinto maior país do mundo em extensão territorial, temos 5.570 municípios. Um município, Altamira [PA], é maior que Portugal", disse, explicando sobre as necessidades estruturais do país. "E o mais importante: democracia. Democracia atrai investimento, segurança jurídica, regras estáveis para investimento", afirmou.

Com a apresentação do programa ao corpo diplomático - representantes oficiais de outros países no Brasil - o governo busca alcançar as empresas e fundos de investimentos internacionais. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o objetivo é estimular a formação de consórcios envolvendo empresas nacionais e estrangeiras.