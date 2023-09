Rio Grande do Sul enfrentará temporais nesta semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para temporais no Rio Grande do Sul nos próximos dias.

De acordo com os meteorologistas, uma frente irá estacionar entre esta segunda-feira (18) e terça-feira (19) em parte do estado, influenciando o tempo com a concentração de nuvens carregadas.

A previsão é de mais chuva no centro-sul do estado. Volumes de água podem superar os 150 milímetros (mm).