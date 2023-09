Rio permanece com tendência de alta de casos de covid-19

Segundo a pasta, as UPAs estaduais registraram estabilidade nos atendimentos de adultos, enquanto que houve queda no atendimento de crianças na última semana. A análise leva em consideração as semanas epidemiológicas 36 (de 3 a 9 de setembro) e 37 (de 10 a 16 de setembro).

Subvariante Éris

Até o momento, foram confirmados seis casos da nova subvariante Éris na cidade do Rio de Janeiro. Diante do atual cenário epidemiológico, novos casos sequenciados serão divulgados no Painel de Monitoramento da Covid-19, assim que confirmados por laboratório.

Os casos são investigados pela secretaria de Saúde da capital fluminense. A SES reforça a recomendação para que todos que ainda não tomaram a dose da vacina bivalente procurem os postos de saúde.