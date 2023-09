Veja a linha do tempo do Programa Nacional de Imunizações

Bio-Manguinhos - Bio-Manguinhos/Fiocruz

"Isso inaugurou uma estratégia política que alimentou Bio-Manguinhos durante anos e alimenta até hoje", define Fidelis Ponte, que cita também a transferência de tecnologia da vacina AstraZeneca contra covid-19 para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). "Não existe de forma organizada no mundo um mercado como o SUS, que tenha esse poder de compra."

Especialista em imunizações e ex-coordenadora do PNI, Carla Domingues destaca que o programa se fortaleceu porque foi considerado uma política de Estado, tendo se estruturado desde a ditadura militar e passado por diferentes governos democráticos. Ela concorda que, apesar disso, ele só se torna o maior programa público do mundo a partir da criação do SUS.