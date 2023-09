Bragantino assume 3ª posição do Brasileiro após vitória sobre América

? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) September 20, 2023

Notícias relacionadas:

Mesmo fora de casa, o Massa Bruta iniciou melhor a partida e abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o volante Jadsom marcou após aproveitar rebote dado pelo goleiro Matheus Cavichioli em chute de Vitinho.

Aos 48 minutos do segundo tempo o Coelho teve a oportunidade de tentar a reação, mas o atacante Mastriani viu o goleiro Cleiton defender seu pênalti.

A vitória do Bragantino foi confirmada no último lance do confronto. Aos 54 minutos da etapa final Lucas Evangelista chutou forte e a bola passou por baixo do goleiro Matheus Cavichioli.