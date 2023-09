CNJ adia proposta para aumentar magistradas na segunda instância

Se a medida for aprovada pelo CNJ, os tribunais deverão alternar as promoções entre a lista mista e a lista exclusiva de mulheres a partir de 1° de janeiro de 2024.

Na avaliação da conselheira, medidas de impacto são necessárias para corrigir o déficit de juízas na segunda instância da Justiça. O ingresso na primeira instância é feito por concurso público.

"Não há dúvida de que os objetivos perseguidos pela medida - promoção da equidade de gênero nos tribunais e combate à discriminação sexual indireta nas carreiras da magistratura - são legitimas e revestidas de estatura constitucional", afirmou.

O voto da relatora foi acompanhado pelos conselheiros Luiz Philippe Vieira de Mello e Mário Maia.

De acordo com dados do CNJ, o Brasil apresenta baixa representatividade feminina no Judiciário. Segundo o conselho, a média nacional apurada em 2022 é de 38% de mulheres e 62% de homens na magistratura.