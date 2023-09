Com onda de calor, temperaturas devem bater 40ºC no Rio de Janeiro

Os meteorologistas estão alertando que esta semana, a última do inverno, será de muito calor na maior parte do país. Isso porque um bloqueio atmosférico vai impedir a chegada de frentes frias nos próximos dias, elevando as temperaturas. No Rio de Janeiro, o Alerta Rio prevê temperaturas que podem chegar a 40°C na capital fluminense. O calor intenso vai até domingo (24).

Para esta terça-feira (19), é esperado que a temperatura varie entre 36°C e 18°C, com ventos fracos e sem nebulosidade. A quarta-feira (20) deve seguir o mesmo padrão, atingindo a máxima de 35°C e mínima de 17°C, com céu limpo e sem previsão de chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode haver uma diminuição da temperatura na quarta-feira com a possibilidade de chuvas isoladas no dia seguinte. O calor deve voltar na sexta-feira (22), com temperaturas acima dos 30°C.