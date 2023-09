Unisa expulsa alunos por atos obscenos durante jogo de volei feminino

De acordo com o Centro Universitário São Camilo, "os alunos daquela universidade (Unisa), tendo saído vitoriosos, segundo relatos coletados, comemoraram correndo desnudos pela quadra", informou o centro. A partida era disputada entre alunas do curso de medicina da São Camilo contra a equipe feminina da Unisa.

Repercussão

Vídeos e imagens do caso divulgadas no último fim de semana viralizaram nas redes sociais, chegando a ser comentada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em post no X (antigo Twitter).

Determinei que o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), notificasse a Universidade de Santo Amaro (Unisa) para apurar quais as providências tomadas pela instituição em relação ao episódio que envolveu estudantes + ? Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) September 18, 2023

Ainda ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também comentou o episódio: "repulsivo, indesejável e absurdo". Dino esclareceu que a investigação do caso cabe à Polícia Civil. "Essa situação tem o nosso repúdio e a nossa rejeição. Mas a atuação funcional nesse caso só pode ocorrer se a polícia estadual eventualmente ficar inerte, pois se trata de um crime entre particulares. A atribuição funcional a princípio é da Polícia Civil do estado de São Paulo", explicou Dino em entrevista coletiva.