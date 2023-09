Israel fecha passagem e impede entrada de trabalhadores em Gaza

Na terça-feira (19), um homem palestino foi baleado e morto pelas forças israelenses durante os protestos e outras 11 pessoas ficaram feridas, de acordo com autoridades de saúde de Gaza.

Um porta-voz da Cogat, a agência do Ministério da Defesa de Israel que se coordena com os palestinos, confirmou que a passagem de Erez para Gaza foi fechada e disse que ela seria reaberta "de acordo com as avaliações situacionais".

O fechamento da fronteira, que se segue a uma breve proibição das exportações de Gaza neste mês, depois que os inspetores encontraram explosivos em uma remessa de mercadorias, aumentará a pressão sobre uma economia que já está em dificuldade devido a um bloqueio imposto por Israel e pelo Egito.

"Temos muito medo de que a passagem não abra tão cedo e eu volte a viver na pobreza e na necessidade", disse um pai de cinco filhos de Gaza, que está dormindo no lado palestino da passagem de Erez desde a noite de domingo (17).

As 18 mil permissões de trabalho por Israel trazem quantidades significativas de dinheiro para um território onde, de acordo com números do FMI, a renda per capita é apenas um quarto do nível da Cisjordânia e onde o desemprego chega a quase 50%, segundo o Banco Mundial.

Ayman Abu Krayyem, porta-voz do Ministério do Trabalho de Gaza, administrado pelo Hamas, disse que, como resultado do fechamento, 8 mil trabalhadores que retornaram a Gaza por causa dos feriados judaicos israelenses ficaram retidos no território desde a proibição.