Ministros vão ao Rio Grande do Sul para definir mais apoio ao estado

Uma nova comitiva formada por ministros e técnicos de diversas pastas viajará ao Rio Grande do Sul na próxima quarta-feira (27). A decisão foi tomada após reunião de avaliação realizada com o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e representantes de mais de 20 ministérios que integram a força-tarefa de apoio ao Rio Grande do Sul, após a passagem do ciclone extratropical que provocou chuvas de grande intensidade e enchentes no estado, no dia 4 de setembro.

Segundo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o objetivo da visita é detalhar as ações existentes, programas para recuperação das edificações e habitações; o uso dos recursos disponibilizados e a retomada das atividades. Os integrantes da comitiva participarão de reuniões segmentadas com prefeitos e vereadores; secretários municipais e equipes da Defesa Civil; além de empreendedores locais de setores como o campo, a indústria, o comércio e serviços.

Devem fazer parte da comitiva os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, além de equipes das pastas da Saúde, da Educação, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).