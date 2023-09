Entidades denunciam garimpeiros que teriam amarrado crianças yanomami

"No vídeo, os garimpeiros falam que as crianças teriam roubado celular, mas as crianças diziam que não. Perguntam também sobre uma arma", disse o presidente da associação Yanomami à Agência Brasil.

Ao saberem da situação, dezenas de yanomami foram ao local para resgatar as crianças, e tiros foram disparados.

O MPF-RR confirmou que recebeu a representação da Hutukara Associação Yanomami, denunciando o caso. Diante da situação, o procurador responsável acionou órgãos como Polícia Federal, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Fundação Nacional do Índio (Funai) e Exército.