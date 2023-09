MEC e Capes lançam programa de formação de professores

De acordo com o MEC, ao?menos?50% das vagas serão destinadas a professores da rede pública que já atuem na área do curso, porém?sem a formação adequada, com preferência aos?grupos?indígenas, quilombolas, negros ou pardos, pertencentes a populações do campo, pessoas surdas e público-alvo da educação especial. Para os demais públicos, informou o ministério, haverá processo seletivo?de cada?instituição de ensino,?incluída a?destinação de cotas para indígenas, quilombolas, pretos?e pardos, populações do campo, pessoas surdas e para o público-alvo da educação especial.

Além de promover uma formação mais especializada para professores em exercício, o?Parfor?Equidade pretende ampliar o número de profissionais que atuam com?na educação desses segmentos mais vulneráveis. Serão formadas?2?mil pessoas,?no primeiro edital do programa,?com investimento de R$ 135 milhões ao longo de cinco anos.??

O Parfor Equidade nasce de um programa já existente, o?Parfor, criado em 2009, que?já?formou?mais de 100 mil professores da educação básica que não tinham a especialização adequada para lecionar na área?em que atuavam.?O?Parfor?Equidade também integra o?Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, relançado pelo MEC em 2023, com ações destinadas à formação de estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento?e?altas habilidades.??