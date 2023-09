Programação da TV Brasil traz obras selecionadas em editais públicos

Nesta quinta-feira (21), entra na programação da TV Brasil a série independente Canal da Quebrada, que conta histórias de inovação e sucesso de moradores das periferias do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A série chega à emissora por meio do edital do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro - Prodav/TVs Públicas, que é uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) com a Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Em setembro, apassa a distribuir às televisões públicas (universitárias, comunitárias, educativas e culturais) as obras selecionadas pela terceira edição do Prodav. No total, são 75 obras das cinco regiões do país, sendo 46 documentários, 15 animações e 14 obras de ficção, que somam 238 horas de conteúdo.