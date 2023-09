Série Canal da Quebrada mostra histórias de inovação das periferias

"É muito louco porque é uma programação que vai inspirar muitas e muitas pessoas, que vai trazer novas perspectivas para quem nunca tinha imaginado trabalhar com arte e fazer com que a quebrada fosse o centro do mundo. A maioria das pessoas pensa que sucesso é você ganhar dinheiro e sair da quebrada. Você pode ganhar dinheiro dentro da quebrada, trabalhando para a quebrada", ressalta Jana Fernandes, líder de um projeto independente chamado Marginalmente, em que divulga a arte e cultura das periferias.

A série é da Rio Produtora, com direção de Pedro Saad e Raphael Scire.

Prodav/TVs Públicas

A série Canal da Quebrada é a primeira produção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav) TVs Públicas que chega à TV Brasil.

A terceira edição do projeto escolheu 75 obras produzidas nas cinco regiões do país e que serão distribuídas para emissoras públicas de televisão (universitárias, comunitárias, educativas e culturais).

O Prodav/TVs Públicas é uma parceria entre a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incentivar a produção de conteúdo audiovisual regional e independente e fortalecer a oferta de conteúdos para as televisões públicas.