Hoje é dia traz o Dia Nacional da Radiofusão, saúde e direitos humanos

E fechamos a semana com uma pergunta: uma boa história contada ao pé do ouvido vale mais que muitas imagens? Não temos uma resposta definitiva para isso, mas o que se sabe é que o crescimento da audiência para podcasts no Brasil tem sido exponencial, de acordo com a Associação Brasileira de Podcasters. E em 2023 a EBC entrou neste mundo. E no Dia Internacional do Podcast, comemorado no dia 30, te convidamos a conhecer Histórias Raras, Copa Delas e Sala de Vacina, produções da Radioagência Nacional. É só clicar aqui!.

Abrimos a semana comemorando o Dia Nacional do Trânsito. O tema é pauta constante nos veículos da EBC, e recentemente foi a série de reportagens especiais Trânsito: bons exemplos em movimento levou para os expectadores da TV Brasil o que tem sido inovação para melhorar a mobilidade urbana e quais os desafios a serem superados no trânsito brasileiro. O Caminhos da Reportagem também abordou o tema este ano, no programa Soluções em Trânsito. Assista!

YouTube video player

O 26 de setembro é reservado para o Dia Nacional dos Surdos e o Dia Internacional da Linguagem de Sinais. A comunidade surda é formada por mais de dez milhões de brasileiros, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E mesmo com avanços e tecnologia, essa população ainda enfrenta muitas dificuldades para acessar serviços básicos do cotidiano. Uma das barreiras é a falta de comunicação. O episódio Brasil que usa libras, do Caminhos da Reportagem, mostra que, embora a Libras ( Língua Brasileira de Sinais), seja um idioma oficial no país, apenas dois milhões de pessoas a dominam.

YouTube video player

No dia 27 é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. O tema ganhou repercussão recentemente quando o apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi submetido a um transplante de coração. Junto com as inúmeras informações relevantes que circularam sobre o tema, as fake news também tiveram seu espaço. Por isso, nessa data, vale destacar que o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) brasileiro, ligado ao Sistema Único de Saúde (SUS), é o maior do mundo. A Agência Brasil já explicou como funciona a lista de espera e os transplantes no país e também deu destaque para os hospitais universitários que têm sido referência nesse trabalho.