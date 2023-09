Países se preparam para luta em torno de combustíveis fósseis na COP28

Outros países que produzem ou dependem de combustíveis fósseis enfatizaram o uso potencial de tecnologias para "reduzir", ou seja, capturar suas emissões, em vez de acabar completamente com o uso desses combustíveis.

Afirmando que "a redução gradual dos combustíveis fósseis é inevitável", o novo presidente da COP28 dos Emirados Árabes Unidos, Sultan Al Jaber, disse à cúpula:

"Ao construirmos um sistema de energia livre de todos os combustíveis fósseis unabated (produzidos sem intervenções para reduzir a emissão de gases do efeito estufa), inclusive o carvão, devemos descarbonizar de forma rápida e abrangente as energias que usamos hoje".

A China, o maior consumidor de combustíveis fósseis do mundo, está entre os que sinalizam que pretendem continuar a usá-los por décadas.

Os Estados Unidos afirmaram que apoiam a eliminação gradual dos combustíveis fósseis unabated - ao mesmo tempo em que reconhecem planos de alguns países em desenvolvimento de investir neles no curto prazo - embora o enviado climático dos Estados Unidos, John Kerry, tenha questionado se as tecnologias de captura de emissões podem ser ampliadas com rapidez suficiente.

Embora um pacto na COP28 para reduzir o uso de combustível fóssil não levaria a um abandono imediato do petróleo e do gás, a União Europeia e outros apoiadores afirmam que ele é vital para orientar as políticas e os investimentos nacionais, afastando-os da energia poluente.