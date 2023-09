Rio tem semana com celebração da herança africana na música brasileira

No sábado (30), uma roda de samba formada exclusivamente por mulheres vai exaltar a influência feminina no cenário cultural. O grupo Moça Prosa nasceu em 2012, na Pedra do Sal, que fica em uma região conhecida como Pequena África, na zona portuária do Rio de Janeiro.

Além da música, o encontro vai levar para o público a culinária. No sábado e domingo, uma feira cultural e gastronômica ocupará o Sesc Tijuca. A mostra vai ser encerrada com apresentações tradicionais de origem afro, o Caxambu do Salgueiro e o Jongo da Serrinha.

A programação completa está no site do Sesc.

Serviço

A Mostra Sonora Brasil - Culturas Bantu: Afro-sonoridades tradicionais e contemporâneas, que será aberta hoje, vai até 1º de outubro, no Sesc da Tijuca e no Sesc Copacabana. A entrada é gratuita, e a distribuição de ingressos é feita no dia, por ordem de chegada.