Com vocação para turismo de aventura, Brasil subaproveita potencial

Recentemente, a Grand View Research, multinacional especialista em consultoria e pesquisas de mercado, apontou que, em 2021, mesmo com as restrições às viagens em razão da pandemia, o mercado global de turismo de aventura tinha potencial para movimentar algo em torno de US$ 282,1 bilhões, com uma perspectiva de se expandir cerca de 15% ao ano entre 2022 e 2030.

Como aponta a secretária Yrwana Albuquerque Guerra, o Brasil ainda dá passos tímidos neste segmento - refletindo o que ocorre com a indústria turística nacional em geral. Em 2019, o país recebeu, ao todo, pouco mais de 6,35 milhões de turistas estrangeiros. Com isso, ficou de fora da lista de 50 maiores países receptores turísticos. Comparativamente, a França, que ocupa o primeiro lugar do ranking da OMT, recebeu 89 milhões de estrangeiros - ou 14 vezes mais viajantes, embora tenha menos da metade do tamanho do estado do Amazonas.

Segundo dados do Ministério do Turismo, de todos os estrangeiros que desembarcaram em território brasileiro ao longo de 2019, 18,6% afirmaram ter viajado com o propósito de ter contato com a natureza e praticar atividades ligadas ao turismo de aventura e ao ecoturismo. Outros 2,4% vieram fazer turismo esportivo.

Com parte da população global vacinada e a disseminação do coronavírus sob controle, o turismo internacional vem se recuperando, embora ainda não tenha retornado a patamares pré-pandemia. Entre janeiro e agosto deste ano, o Brasil recebeu pouco mais de 4,02 milhões de turistas vindos de outros países - o que já é mais que todo o resultado de 2022 (pouco mais de 3,63 milhões). Além disso, segundo o Banco Central, nos sete primeiros meses do ano, os turistas internacionais injetaram US$ 3,796 bilhões na economia brasileira. Não há, contudo, uma estimativa de quantos destes visitantes vieram ao país fazer turismo de aventura/esportivo.

Visibilidade

Responsável por divulgar, no exterior, os atrativos turísticos brasileiros, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) planeja investir mais para tentar atrair turistas esportivos e de aventura ao país. Algumas ações já estão em curso, como destaca o coordenador de Natureza e Segmentos Especiais da agência, Leonardo Persi.