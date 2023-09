EBC e RTP, de Portugal, assinam acordo

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Empresa Rádio e Televisão de Portugal (RTP) se reuniram, nesta quarta-feira (27), em Lisboa, para assinar acordo de cooperação entre as emissoras públicas. A EBC foi representada pelo presidente Hélio Doyle e a RTP pelo presidente de seu conselho, Nicolau Santos. Participaram também do encontro o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro; o embaixador do Brasil na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Juliano Nascimento; além de membros do conselho e da diretoria da RTP.

A iniciativa visa a troca de conteúdos, com ênfase em temas voltados aos países de língua portuguesa, entre os canais de televisão da EBC e os canais RTP África e RTP 3. Além disso, o protocolo também prevê apoio logístico, intercâmbio e qualificação de profissionais das emissoras públicas de comunicação.

"Assinar mais esse acordo é algo muito importante para o Brasil e faz parte da nossa estratégia ampla de internacionalização dae dos conteúdos produzidos por seus veículos", destacou Hélio Doyle. "Nesse sentido, assinar mais esse acordo com Portugal nos ajudará a ampliar ainda mais nossas fontes de informação e de conteúdos culturais", completou o presidente da