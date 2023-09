Guilherme Arana é convocado para defender o Brasil nas Eliminatórias

? Atlético (@Atletico) September 28, 2023

O jogador do Galo substitui no Brasil o lateral Caio Henrique, do Monaco (França), que foi desconvocado por causa de uma entorse no joelho.

A seleção brasileira mede forças com a Venezuela no dia 12 de outubro em Cuiabá e cinco dias depois com o Uruguai em Montevidéu. Com seis pontos após duas rodadas, o Brasil divide a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas com a Argentina.