PF faz ações de busca contra esquema de venda ilegal de anabolizantes

A Polícia Federal cumpre 22 mandados de busca e apreensão em seis estados nesta quinta-feira (28) como parte da Operação Minotauro, que visa um esquema de venda ilegal de anabolizantes.

As ações ocorrem em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Ceará.

As investigações da Polícia Federal em São José dos Campos apontam que dezenas de encomendas vindas da Holanda e da China continham testosterona em pasta, usada para fabricar os anabolizantes.