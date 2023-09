Brasil inicia Pré-Olímpico de vôlei masculino derrotando o Catar

? CBV (@volei) September 30, 2023

Notícias relacionadas:

Agora, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto enfrenta a República Tcheca, a partir das 10h (horário de Brasília) do próximo domingo (1), em seu próximo compromisso na competição.

"Estreia é sempre complicado, mas fizemos o nosso trabalho. Era um jogo de pressão, no sentido de que tínhamos a responsabilidade de conquistar esses três pontos. Jogamos dois bons sets, com ritmo alto. No terceiro, o time do Catar forçou bastante o saque e conseguiu um placar mais alto, mas no finalzinho conseguimos retomar nosso ritmo e fechar o jogo", declarou o técnico Renan Dal Zotto após o confronto.

Brasil e Catar estão no Grupo A do Pré-Olímpico de vôlei masculino ao lado de República Tcheca, Alemanha, Ucrânia, Cuba, Irã e Itália. As oito equipes jogarão contra todos os seus adversários de chave em uma única oportunidade. As duas primeiras colocadas garantirão vaga em Paris 2024.