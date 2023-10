Sesi-SP domina Campeonato Brasileiro de goalball

O Sesi-SP voltou a mostrar que é a grande força do goalball brasileiro ao conquistar os títulos nacionais no feminino e no masculino, na tarde da última sexta-feira (29) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Esta é a segunda oportunidade consecutiva na qual a equipe de São Paulo alcança a dobradinha no Brasileiro de goalball. Para levantar o troféu na chave feminina, o Sesi derrotou a AMC-MT por 9 a 3 na decisão. Já entre os homens o triunfo final foi de 9 a 5, diante da Athlon, de São José dos Campos, interior de São Paulo.

"Fomos bicampeões no masculino e no feminino. Isso não é por acaso. É um trabalho fantástico fora das quadras e que se reflete dentro delas. Temos uma equipe multidisciplinar que acredita no nosso potencial e, por isso, temos conquistado os títulos", declarou o ala Parazinho, artilheiro da competição com 32 gols.