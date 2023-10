Veja onde consultar local de votação para conselhos tutelares

Os locais de votação para as eleições de conselheiro tutelar, neste domingo (1°), não são todos iguais aos das eleições gerais. A Justiça Eleitoral, que apoia este pleito em todo o país, justifica que as seções eleitorais foram agrupadas pelo fato de o número de eleitores ser menor, na comparação com o das eleições gerais. A votação começou às 8h e terminará às 17h.

Antes de seguir para uma zona eleitoral, o eleitor deve consultar onde votará, no site da prefeitura, responsável pelo edital que regulamenta a eleição para conselheiros tutelares naquele município, em 2023, ou no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado onde vota habitualmente. Para facilitar, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania publicou os links dos 27 TREs de todas as unidades da federação.

Notícias relacionadas:

No Distrito Federal, por exemplo, os eleitores podem fazer a pesquisa no edital da eleição e no site da Secretaria de Justiça (Sejus), digitando as informações de número do título de eleitor. Caso o cidadão não saiba o número do documento, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza o site onde a informação poderá ser confirmada. Basta digitar o nome, número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o nome da mãe do eleitor.