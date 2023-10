Líder Botafogo tenta retomar caminho das vitórias no Brasileiro

? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) October 1, 2023

Mas, para tentar somar os 3 pontos no estádio Nilton Santos, o Esmeraldino não poderá contar com dois de seus titulares habituais: Palacios (suspenso por acúmulo de cartões amarelos) e Luís Oyama (que pertence à equipe carioca). Com isso o técnico Armando Evangelista deve armar a equipe com: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Morelli, Guzzo e Guilherme Marques; Allano, Anderson Oliveira e Matheus Babi.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Botafogo e Goiás com a narração de André Marques, comentários de Rodrigo Campos e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: