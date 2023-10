Conferência de Ministros da Agricultura começa hoje na Costa Rica

Além dos ministros da agricultura de cada Estado-membro, o encontro deve receber o presidente do Panamá, Laurentino Cortizo Cohen; o presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali; o vencedor do prêmio Nobel de Economia Michael Kremer; e o vencedor do prêmio Mundial da Alimentação Rattan Lal. A conferência inclui ainda uma sessão da Junta Interamericana de Agricultura (JIA), composta por 34 ministros da Agricultura e que constitui o principal órgão de governo do IICA.

Reunidos em San José, os ministros devem discutir também a participação do continente na próxima Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (COP28), programada para o fim deste ano em Dubai. Na véspera do encontro, já em solo costa-riquenho, eles classificaram a ação coletiva como imprescindível para garantir a segurança alimentar e fortalecer o papel da atividade agropecuária no desenvolvimento das Américas.

