Julgamento de Trump entra no 2º dia com império imobiliário em jogo

O julgamento ocorre uma semana depois que o juiz Arthur Engoron, que está presidindo o caso, decidiu que Trump cometeu fraude e cancelou certificados comerciais de empresas que controlam partes valiosas de seu portfólio, incluindo a Trump Tower e a 40 Wall Street em Manhattan. Engoron disse que nomearia administradores para supervisionar a dissolução dessas empresas.

Trump negou qualquer irregularidade e seus advogados disseram que vão recorrer.

Trump compareceu ao julgamento na segunda-feira (2), entrando na sala de audiências com sua expressão característica e um grupo de agentes do serviço secreto, após passar pela polícia que revistava manualmente as bolsas dos repórteres e do público presente.

Ele se sentou curvado sobre a mesa de réu e ocasionalmente falou com seus advogados enquanto Kevin Wallace, um advogado do escritório de James, o acusava de "mentir ano após ano" nas declarações financeiras que forneceu a credores e seguradoras de 2011 a 2021.

O advogado de Trump, Christopher Kise, disse durante sua declaração de abertura que as avaliações de Trump, na verdade, subestimaram o valor de seus ativos e foram baseadas na perspicácia comercial que lhe permitiu construir "um dos impérios imobiliários mais bem-sucedidos do mundo".

Nos últimos meses, Trump tem usado seus crescentes problemas legais como fonte de arrecadação de fundos para sua campanha presidencial, afirmando, sem provas, que os democratas estão usando processos judiciais falsos para impedi-lo de retornar à Casa Branca.