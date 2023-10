Presidente da Petrobras diz que não faz sentido pressionar Ibama

Sobre a Foz do Amazonas, o presidente da Petrobras informou que todas as exigências do Ibama foram cumpridas e que "as discussões vão se intensificar". Prates deixou claro que "tudo vai depender do Ibama, é o órgão ambiental que, nesse momento, vai dar o ritmo do atendimento dessas licenças". A Petrobras fez, no ano passado, o pedido de licença para 16 poços na Margem Equatorial.

Preço dos combustíveis

Prates disse que a nova política de preços da Petrobras diminui a volatilidade causada pela flutuação do custo do barril de petróleo no cenário internacional, mas advertiu que a redução na exportação de diesel por parte da Rússia cria uma "tempestade perfeita", que reduz a oferta do combustível no Brasil, o que pressiona os preços para cima.

"Nós estamos analisando a possibilidade, ou não, de outro reajuste antes do final do ano". O último reajuste da Petrobras para o diesel e a gasolina foi em meados de agosto . "A gente tem que administrar quanto tempo vai durar [a pressão de preços no exterior] e quanto a gente tem de colchão para aguentar essa volatilidade", completou.

Transição energética

Impossibilitado de comparecer à cerimônia por causa de uma cirurgia no quadril à qual foi submetido na última sexta-feira (29), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez pronunciamento por meio de um vídeo gravado. Lula parabenizou a empresa pelos 70 anos, criticou tentativas de privatização e a venda de ativos da estatal nos últimos anos, e destacou o papel de pesquisa da companhia, que ele chamou de "mais extraordinária empresa brasileira".



O presidente pediu ainda mais participação da estatal no papel de transição energética. "Embora seja uma empresa de petróleo, óleo e gás, a Petrobras tem que estar envolvida em toda a questão climática, em toda essa aquisição energética, sobretudo essa inovação de energia não poluente, de energia não fóssil, porque temos eólica, temos solar, temos hidrogênio verde, biomassa, temos etanol. Ou seja, a megaoportunidade que este país tem de ser o maior centro de atração de produção de energia renovável do mundo, obviamente, que vai depender muito do esforço da nossa querida Petrobras."