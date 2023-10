Agitação em Gaza ecoa crise econômica causada por bloqueio israelense

"Os protestos são por causa de dinheiro", disse a autoridade israelense, falando sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto. "O que estamos vendo na cerca [da fronteira] é uma mensagem. Eles estão pedindo ajuda financeira."

Cerca de 2,3 milhões de pessoas vivem na estreita faixa costeira, onde a renda per capita é cerca de um quarto do nível da Cisjordânia ocupada por Israel e onde mais da metade da população vive abaixo da linha da pobreza, de acordo com estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Fontes próximas à mediação disseram que, embora algumas das exigências do Hamas sejam políticas, o relaxamento das sanções econômicas contra Gaza é fundamental para, pelo menos, manter a calma ao longo da fronteira.

As fontes esperam de Israel - que juntamente com o Egito mantém um bloqueio rígido à Faixa de Gaza e ajudou a paralisar a economia -, anuncie mais flexibilizações nos próximos dias, incluindo centenas de outras permissões para trabalhar em Israel.

Desde 2021, quando travou uma guerra de 10 dias com o Hamas, Israel flexibilizou algumas restrições a Gaza, oferecendo milhares de permissões de trabalho, bem como medidas para facilitar as exportações e melhorar seus serviços públicos dilapidados após anos de subinvestimento.

Cessar-fogo

Um relatório recente do FMI afirmou que, para qualquer recuperação econômica estável e de longo prazo em Gaza, "o levantamento do bloqueio e a flexibilização das restrições impostas por Israel são essenciais".