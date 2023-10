Brasil vence Ucrânia em luta por vaga para Jogos de Paris

? Time Brasil (@timebrasil) October 5, 2023

Com o resultado a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto ocupa a 4ª posição do Grupo A da competição com sete pontos e três vitórias. A seleção alemã lidera a chave com 12 pontos e quatro vitórias consecutivas. Em seguida aparecem Cuba e Itália, cada uma com nove pontos e três vitórias.

Os destaques da vitória brasileira foram o oposto Darlan, com 23 pontos, e o central Flávio, que marcou 17 vezes e afirmou: "O que contava era a vitória, precisamos somar uma a uma até o último jogo contra a Itália para garantir essa classificação".

O Brasil retorna ao Maracanãzinho na próxima sexta-feira (6), oportunidade na qual mede forças com Cuba a partir das 10h (horário de Brasília).