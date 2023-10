Congresso de ortopedia no Rio cancela solenidade de abertura após morte de médicos

A organização do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo (Mifas), iniciado nesta quinta-feira (5), no Rio de Janeiro, cancelou a cerimônia de abertura que seria realizada na tarde desta quinta-feira (5), por causa do assassinato dos três cirurgiões ortopédicos brasileiros na desta quinta-feira, em um quiosque em frente ao hotel sede do evento, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. É a primeira vez que o congresso se realiza no continente americano.

Pela manhã, houve um minuto de silêncio em memória dos médicos, que se repetiu à tarde. Em decisão acordada entre a presidência do Congresso, o Conselho de Administração e os organizadores locais da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Pé (ABTPé), não será realizado também o jantar de encerramento do evento.

"Não eram apenas quatro médicos, eram colegas de profissão e grandes amigos de muitos cirurgiões presentes neste congresso, renomados especialistas em pé e tornozelo, boas pessoas e excelentes cirurgiões. Três deles morreram e um foi internado em estado grave. Não há palavras que possam expressar a tristeza que sentimos. Em nome do Comité Organizador, em nome do Conselho da Mifas, mas também em nome de todos os colegas aqui presentes, queremos transmitir as nossas condolências aos seus familiares e amigos", disseram os organizadores.