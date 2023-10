Operação ajudará peregrinos que visitarão Aparecida no feriado

As recomendações aos peregrinos são as seguintes: atenção redobrada, principalmente ao atravessar ruas; usar roupas claras e coletes refletivos; quando em grupos, andar em fila indiana; evitar o uso de celular ou outros equipamentos que possam causar distração; evitar caminhar à noite, quando a visibilidade é reduzida; fazer um planejamento prévio da viagem, programando os pontos de parada.



A PRF aconselha ainda os peregrinos a usar proteção solar; hidratar-se bem; estar sempre atento e não andar no leito da via.

Para os motoristas, as recomendações são: atenção redobrada à presença de pedestres; respeitar os limites de velocidade e sinalização da via; não usar celular durante a condução do veículo e não dirigir se tiver consumido bebida alcoólica.