Corpo de Diego Bomfim é velado hoje em Presidente Prudente (SP)

O corpo do médico Diego Ralf Bomfim está sendo velado na Casa de Velório Athia, no Jardim Bela Dária, na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo. O enterro será no final da tarde, no Cemitério Municipal Campal, no Residencial Anita Tiezzi, informou a prefeitura do município, que também manifestou profundo pesar pela morte do médico.

"Ele também foi servidor municipal no período de julho de 2015 a janeiro de 2016, quando atuou como clínico geral na Unidade Básica de Saúde da Cohab (Cohabão)", destacou a administração municipal em nota.

Diego, que é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), é um dos quatro médicos atingidos por tiros na madrugada de quinta-feira (5), em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Também morreram Perseu Ribeiro e Marcos de Andrade Corsato. Segundo informações publicadas em uma rede social pela irmã de Corsato, ainda não há data nem local para o velório e sepultamento do médico.