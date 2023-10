Marcha contra Misoginia será lançada em outubro

"E que bom que nós fizemos isso. Demos certo, nós estamos aqui numa rede de mulheres empreendedoras muito grande. E, de fato, o empreendedorismo brasileiro tem a cara, o jeito e a forma da mulher brasileira. Nós vamos mostrar para eles que a mulher empreendedora vai mudar o Brasil".

Cida relembrou as dificuldades para aprovar o projeto de lei que prevê a igualdade salarial e agora é o momento de implementar. "Essa lei é importante para dizer que nós temos condições de estar no mesmo lugar que os homens e no lugar que nós quisermos, do jeito que quisermos, ganhando muito e não tendo vergonha de dizer que queremos ganhar muito."

Ela completou que as mulheres têm grande capacidade para investir e que todos os recursos que ganham são empregados inclusive para ajudar outros membros da família e ainda para pagar as dividas em dia. "Nós temos mais compromisso social, com impostos e uma série de outras coisas que vão voltar para a sociedade, para o país. Nós, mulheres, terminamos construindo muito mais toda política econômica que é base da sociedade".

O Festival RME, que termina amanhã (7), é o maior evento nacional para empreendedoras e líderes, reunindo momentos de diálogo com uma seleção de palestrantes de destaque e participações da Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres e Pacto Global. O Festival RME também oferece oportunidades específicas para empreendedores em diferentes fases de seus negócios, incluindo o prêmio "Seu Pitch Vale um Pix", que busca reconhecer e incentivar empreendedoras talentosas.

"Serão selecionadas 15 empreendedoras, sendo 3 de cada região do Brasil. Cada premiada receberá um montante de R$ 1 mil. O anúncio das vencedoras está agendado para o último dia do festival", diz a organização.

O evento tem também três espaços dedicados ao desenvolvimento empresarial, visando impulsionar a inovação e o crescimento dos empreendimentos liderados por mulheres. São eles: "Espaço Quero Empreender", "Espaço Potencialize" e "Espaço Quero Acelerar".