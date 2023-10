Theatro Municipal, Parque Lage e CCBB têm programação para crianças

Segundo a curadora e idealizadora do evento, Karen Acioly, as atrações que já passaram e vão passar pelas duas décadas de histórias costuradas pelo FIL serão mais pontos do "bordado" desenhado ao longo dessa trajetória, que é um convite à vivência e experimentação da arte.

"Se a criança tem oportunidade de conhecer a diversidade de linguagens e afetos da arte, ela pode se tornar mais exigente e crítica, além de gerar empatia. A gente cria uma árvore frutífera de imaginário e relações humanas", refletiu a idealizadora.

Theatro Municipal

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro também terá uma programação recheada de atividades para as crianças. Serão oficinas de desenho, visitas brincadas e até uma visita fantasma de Halloween.

Neste sábado (7), será realizada uma oficina de desenho, um momento em que as crianças poderão exercitar a observação, desenhando os ambientes internos do Municipal.

A visita brincada, uma das atividades mais pedidas pelo público, que será no dia 21 de outubro, mescla uma visita guiada voltada para o público infantil com jogos de tabuleiro gigantes e brincadeiras sobre a história do teatro. Já a Visita Fantasma, no dia 28, comemora o Dia das Bruxas e contará com surpresas fantasmagóricas e histórias inusitadas sobre personagens que "andam pelos corredores do teatro à noite". Essas duas atividades são recomendadas para crianças entre 6 e 15 anos de idade, sendo necessária a presença dos responsáveis.