Corpo de Moreira Alves é velado no Supremo Tribunal Federal

Parentes e amigos do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), José Carlos Moreira Alves, estão se despedindo do ex-presidente da Suprema Corte, cujo corpo está sendo velado no Salão Branco do STF, em Brasília.

Moreira Alves faleceu nesta sexta-feira (6). Ele tinha 90 anos de idade e estava internado em um hospital particular da capital federal desde o último dia 23. A falência múltipla dos órgãos foi apontada como causa da morte.

O velório começou às 10 horas e se estenderá até às 15 horas. O sepultamento ocorrerá às 16h30, no Cemitério Campo da Esperança, no túmulo da família do ministro aposentado.