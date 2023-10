Mais de 900 mil alunos fazem 2ª etapa da Olimpíada de Matemática

Segundo Landim, os alunos de escolas públicas que conquistarem medalhas nacionais são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

"Os medalhistas recebem, no ano que vem, uma bolsa de iniciação científica no valor de R$ 300 mensais para participarem do programa de formação oferecido em todo o Brasil e que prepara esses alunos e os estimula para entrarem em universidades em áreas das ciências exatas", diz a organização.

A divulgação dos premiados será no dia 20 de dezembro.

A competição, destinada a estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério da Educação.

*Colaborou Cristiane Ribeiro, do Radiojornalismo