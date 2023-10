Brasileiro: Fluminense recebe Botafogo em clássico no Maracanã

? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 5, 2023

Com a queda brusca de rendimento da equipe, a diretoria alvinegra optou por demitir o técnico português Bruno Lage, e agora aposta numa solução caseira para resolver os problemas do time e manter a liderança até o final do campeonato: Lúcio Flávio, que comandará a equipe até o fim do ano, auxiliado por Joel Carli, que será seu assistente.

Nos últimos dez clássicos entre as equipes o Fluminense levou a melhor em cinco deles. O Botafogo venceu três e foram registrados dois empates.

