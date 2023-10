Faculdade abre inscrições para curso gratuito de ciência e tecnologia

Estão abertas as inscrições para seleção do curso de ciência e tecnologia da Ilum Escola de Ciência, faculdade ligada ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas (SP). As inscrições podem ser feitas até 20 de dezembro.

São ofertadas 40 vagas para curso em tempo integral, sendo metade para alunos do ensino médio de escolas públicas. O curso tem duração de três anos.

Além do curso gratuito, os aprovados têm direito a moradia, alimentação, transporte, curso de inglês e laptop equipado com softwares acadêmicos.