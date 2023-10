Hoje é Dia: semana celebra criança, nordestino e feriado de Aparecida

Um dos grandes nomes do futebol brasileiro também é lembrado pelo seu nascimento nesse 8 de outubro: o meia Didi, que defendeu a seleção em três Copas do Mundo, sendo campeão em duas oportunidades, em 1958 e 1962, ao lado de Pelé. Didi era um especialista em bolas paradas, sendo a ele creditada a invenção do chute Folha Seca, que dá um efeito repentino e inesperado na bola. O nascimento dele foi lembrado pelo Repórter Brasil há 10 anos.

Já o dia 9 de outubro guarda, digamos, uma estreita relação com a palavra "correr". Isso porque a data celebra o "Dia Internacional dos serviços dos Correios" e também o "Dia do Atletismo". A etimologia da palavra "correio" remete à figura do mensageiro, do Latim currere, ou seja, "deslocar-se com rapidez, correr". E o ato de correr com rapidez, por essência, é o objetivo da corrida, uma das principais modalidades do atletismo. Seguindo essa linha, chegamos a um denominador comum: ambos buscam mover-se com agilidade, cada um à sua maneira.

No dia 10 de Outubro é comemorado em todo o mundo o Dia Internacional da Saúde Mental, assunto que ainda é tabu na sociedade. A data, instituída em 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental, busca chamar a atenção da opinião pública para o reconhecimento do sofrimento causado por problemas mentais e a busca pela promoção da saúde mental. O tema foi tratado, com abordagens diferentes, em algumas ocasiões como em 2018, 2020 e 2022.

Na mesma data, é celebrado o nascimento da cantora e radioatriz fluminense Celeste Coelho Brandão, mais conhecida como Alda Verona. Em 1942, ela foi contratada pela Rádio Nacional para fazer radioteatro, e lá permaneceu por exatos 30 anos, tendo interpretado diversos papéis. O 10 de outubro também é dia de homenagear a vida da grande cantora, compositora e atriz francesa Édith Piaf, que faleceu há 60 anos. A data foi lembrada no quadro História Hoje em 2018.