Aos 88 anos, morre em Belo Horizonte dom Mauro Morelli

A atuação dele na luta contra a fome inclui projetos como o Fome Zero e a Ação da Cidadania contra a Fome, em parceria com Hebert de Souza, o Betinho. Dom Mauro foi ainda membro do Comitê Permanente de Nutrição da ONU.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou, em rede social, que dom Mauro Morelli "foi um incansável expoente da luta contra a fome no nosso país". "Dedicou sua vida aos ensinamentos do Cristo e ao combate à desnutrição infantil. Soube, com grande tristeza, do falecimento desse grande amigo que lutava por um Brasil mais justo e solidário. Meus sentimentos aos irmãos de fé de Dom Mauro Morelli neste momento de tristeza e despedida", diz a mensagem.

Trajetória

Dom Morelli nasceu em Avanhandava, no interior paulista, e foi criado em Penápolis, também no estado de São Paulo. Estudou filosofia no Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição, em Viamão, no Rio Grande do Sul, e teologia na Saint Mary's Seminary and University, em Baltimore, nos Estados Unidos, onde foi ordenado diácono em 1964 e presbítero em 1965.

Em 1974, dom Mauro recebeu a nomeação do papa São Paulo VI como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. A ordenação episcopal ocorreu na Catedral da Sé, em São Paulo em missa celebrada pelo cardeal Paulo Evaristo Arns, em janeiro de 1975.

Na função, foi bispo auxiliar de São Paulo e vigário geral da Arquidiocese da capital, além de ser membro da Comissão Representativa do Regional Sul 1 - Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), de 1975 a 1981, e da Comissão Representativa da CNBB, no mesmo período