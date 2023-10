Brasil fatura 4 pódios em etapa da Copa do Mundo de bocha em Portugal

? Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) October 9, 2023

Notícias relacionadas:

Campeã mundial no ano passado e líder do ranking mundial, a pernambucana Andreza Vitoria faturou a prata na classe BC1 (atletas que podem jogar com as mãos ou pés, e têm a opção de contar com um auxiliar). Na última partida, Andreza deixou escapar o bi, ao ser superada pela vice-líder do ranking Yee Ting Jeralyn Tan, de Singapura, pelo placar de 4 a 2. O bronze ficou com a a tailandesa Satanan Phromsiri.

Também teve bronze no masculino da classe BC1, com o paulista José Carlos Chagas de Oliveira. Na disputa pelo terceiro lugar no pódio, o brasileiro levou a melhor sobre o holandês Daniel Perez por 6 a 2. O britânico David Smith, atual campeão paralímpico, assegurou o ouro e Muhamad Syafa, da Indonésia, levou a prata.

O cearense Maciel Santos também chegou à final da classe BC2 (atletas que não recebem assistência), mas sofreu revés do tailandês Watcharaphon Vongsa, que venceu o brasileiro por 7 a 0. O terceiro colocado foi outra tailandês: Worawut Saengampa.