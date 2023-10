? CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 9, 2023

O resultado deixou a equipe gaúcha na liderança do Grupo D com seis pontos, dois de vantagem sobre o vice-líder Boca Juniors (Argentina), seu adversário na quinta-feira (12). O triunfo do Internacional nesta segunda foi construído com gols de Sol, Eskerdinha, Letícia Monteiro e Belén Aquino. Wendy Natis e Catalina Usme descontaram para as colombianas.