Mostra de Arte Pública leva cultura para cidades do interior

Em entrevista à Agência Brasil, Eduardo Kobra informou que o trabalho que realiza tem muita relação com a valorização da história. "Eu falo muito sobre personalidades importantes, relevantes para a história, sobre memória também. Porque como a arte de rua tem diálogo com os jovens, eu procuro, através do meu trabalho, sempre trazer alguma mensagem, algo relevante de alguma personalidade ou de alguém anônimo, mas que tenha um trabalho relevante também em uma comunidade, na periferia". Migrantes, refugiados são tema dos murais de Eduardo Kobra. "Meu trabalho está sempre pautado em um tipo de mensagem e eu fiquei muito entusiasmado com essa opção de homenagear o poeta mineiro Drummond".

Bloco de anotações

Nesta segunda-feira (9), Kobra subiu no andaime para produzir o trabalho sobre Drummond. Pela manhã, visitou a casa onde Drummond nasceu e viveu até os 13 anos e o Memorial Carlos Drummond de Andrade, inaugurado em 1998, cujo projeto arquitetônico original é assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. "O que me chama a atenção é trazer isso para Itabira, uma cidade de 115 mil habitantes, que está tendo esse movimento de arte pública agora, e poder evidenciar o poeta, porque não há um mural grande, com essas proporções, sobre Carlos Drummond de Andrade".

No mural, o artista está transformando o prédio como se fosse um bloco de anotações do Drummond, com uma poesia dele. "Nessa poesia, a gente também vai ter uma parte em que aparece o rosto do Drummond e um detalhe evidenciando até a silhueta do mapa da cidade". Como o prédio é muito alto e estreito, Kobra teve que fazer uma série de desenhos para encontrar a melhor imagem para aquele formato. Ele pretende trabalhar todos os dias, inclusive à noite, aproveitando o clima bom na cidade, para entregar o mural de Drummond concluído até o final desta semana. "Para mim, é um privilégio, uma honra poder ocupar um lugar importantíssimo que recebe visitantes do Brasil inteiro no museu para conhecer a história dele. É muito interessante mesmo trazer um pouco da história, através dos murais, que é um dos propósitos da minha obra", concluiu.

Arte no interior

A Mostra de Arte Pública foi pensada como um festival de arte urbana para cidades do interior. "Porque arte urbana, hoje em dia, é muito popular nas capitais e grandes centros urbanos, e a gente também quer levar esse tipo de festival para as cidades do interior, para ajudar a colocar essas cidades no mapa da arte mundial, para chamar a atenção para a cultura do interior", disse à Agência Brasil a curadora da Mostra, Juliana Flores. A mostra seguirá até o próximo dia 15.