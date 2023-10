Marquinhos e Neymar se apresentam e completam seleção em Cuiabá

"É uma expectativa grande de fazer bons jogos, de vencer, de ganhar. E, com certeza, a felicidade é maior ainda de estar representando a seleção brasileira", disse o atacante.

O país estreou nas Eliminatórias goleando a Bolívia por 5 a 1, no Mangueirão, em Belém. Na segunda rodada, a seleção venceu o Peru por 1 a 0 fora de casa. O Brasil lidera a classificação geral, com seis pontos, seguido por Argentina (também com seis, mas com saldo de gols inferior) em segundo e Colômbia em terceiro lugar, com quatro pontos.

Com o aumento do total de seleções participantes na próxima Copa - serão 48 equipes -, também subiu para seis vagas o número de vagas diretas, e ainda há a possibilidade de mais uma na repescagem.

Além do Brasil, outros nove países competem nas Eliminatórias: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Os jogos ocorrem em turno e returno, totalizando 18 partidas para cada equipe. A última rodada está prevista para 9 de setembro de 2025. Ainda este ano serão realizadas a quinta e sexta rodadas.